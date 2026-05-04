An dem Tag, an dem klar ist, dass Donald Trump erneut zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, fährt die Schriftstellerin Gabriele von Arnim mit dem Zug von Berlin nach Hamburg. Am Abend soll sie vor Publikum über Zuversicht sprechen. Wie soll das gehen, fragt sie sich verzweifelt, es erscheint ihr schier unmöglich an diesem düsteren Tag. Und doch wird die Lesung sie versöhnen: „Uns verband die gemeinsame Ratlosigkeit.“