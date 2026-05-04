An dem Tag, an dem klar ist, dass Donald Trump erneut zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, fährt die Schriftstellerin Gabriele von Arnim mit dem Zug von Berlin nach Hamburg. Am Abend soll sie vor Publikum über Zuversicht sprechen. Wie soll das gehen, fragt sie sich verzweifelt, es erscheint ihr schier unmöglich an diesem düsteren Tag. Und doch wird die Lesung sie versöhnen: „Uns verband die gemeinsame Ratlosigkeit.“
SachbuchDas Leben beginnt nicht erst, wenn es schön ist
Lesezeit: 3 Min.
Die Essayistin und Bestsellerautorin Gabriele von Arnim hat ein sehr persönliches Buch über das Abschiednehmen geschrieben, in dem einige gute Gründe für Zuversicht stecken.
Von Julia Rothhaas
Debatte:Danke, King Charles, und gute Wünsche, lieber Wal
Auch diese Regierung verendet in Ängsten und Eitelkeiten? In den Medien ist es jeden Tag fünf vor zwölf? Warum es in diesen Zeiten kein Eskapismus ist, mit einem alten König und einem Tier in Not zu fühlen.
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