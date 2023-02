Von Fabian Wolff

Keine der Wiederentdeckung so würdige Autorin wurde schon so oft wiederentdeckt wie Gabriele Tergit. Die erste von bisher drei Tergit-Wellen begann in den Siebzigern, als der Autor Frank Grützbach in einem Kölner Antiquariat "Käsebier erorbert den Kurfürstendamm" fand und sich verliebte. Er machte aus dem koloritsatten Berlinroman von 1931 ein Hörspielfeature, dem 1977 die Einladung der damals 83-jährigen Schriftstellerin aus London zu den Berliner Festspielen folgte, als lebende Vertreterin des preußisch-jüdischen Bürgertums, dem sie mit den "Effingers" ein ungeschöntes Denkmal gesetzt hat.