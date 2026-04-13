Autos hupen, Feuerwerkskörper leuchten am Himmel, Fahnen wehen. Leute, die einander nicht kennen, umarmen sich und lachen zusammen, als würden sie einander seit einer Ewigkeit kennen. Von allen Seiten ertönen erleichterte, überglückliche Rufe: Es ist vorbei!
UngarnEs ist vorbei
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Es gibt nicht viele solcher Abende, solcher Nächte im Leben eines Menschen: Ungarn hat sich über Nacht von einem Land des Misstrauens und des Hasses in ein Land der Hoffnung verwandelt.
Gastbeitrag von Gábor Schein
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