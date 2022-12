Von Lothar Müller

Der Pfarramtskandidat kehrt von seiner Predigt in einer Dorfkirche in die Kleinstadt zurück. Der Superintendent in Seehausen ist ihm gewogen. Der Kandidat hofft auf eine Stelle in der näheren Umgebung. Am Ende des schmalen Buches tritt er sein Amt in Heiligenfelde in der Altmark an. Kurz bevor Hermann Holländer in das Pfarrhaus einzieht, in dem er jahrzehntelang leben wird, hat er geheiratet. Die Novelle trägt das Jahr seines Amtsantritts, 1888, im Titel.