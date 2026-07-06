Dienstagnacht um 2 Uhr deutscher Ortszeit spielt bei der Fußball-WM die Mannschaft von Gastgeber USA gegen Belgien um den Einzug ins Viertelfinale. Voraussichtlich in der Startaufstellung stehen wird der Stürmer Falorin Balogun – obwohl er im letzten Spiel eine Rote Karte gesehen hat. Darauf folgt immer mindestens ein Spiel Sperre. Es sei denn, der Präsident des Heimatlandes legt beim Fifa-Präsidenten ein gutes Wort ein. So ist es jetzt mutmaßlich geschehen, die Fifa setzte Baloguns Sperre nach einem Anruf von Donald Trump bei Gianni Infantino „zur Bewährung aus“ – und die Fußballwelt droht endgültig vom Glauben an dieses Turnier abzufallen. Der Philosoph und Sportsoziologe Gunter Gebauer weiß, warum diese Form der Willkür besonders schmerzt: Denn der Fußball war eine der letzten Sphären, wo die Wahrheit noch wirklich etwas zählte.