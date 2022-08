Von Jakob Biazza, Christine Dössel, Harald Eggebrecht, Fritz Göttler und und Felix Stephan

Eisenbahn im Widerstand - René Cléments Schienenschlacht

Detailansicht öffnen "Die Schienenschlacht" ist ein Film über eine Schienenschlacht im Zweiten Weltkrieg, die mit echten Eisenbahnern gedreht wurde. (Foto: Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de/imago images/Everett Collection)

Ein packender Film aus der Welt der Arbeit, man sieht Männer, Eisenbahner, ihr Handwerk verrichten. Aber auch: ein Kriegsfilm, 1944, die Alliierten sind in der Normandie gelandet, nun gilt es den Nachschub der deutschen Besatzungstruppen zu stören. Die Eisenbahner stellen Weichen um, montieren Schienen ab, schneiden Bremsschläuche durch. Der junge René Clément, später bekannt durch "Nur die Sonne war Zeuge" mit Alain Delon, hat 1946 in "Schienenschlacht" (auf DVD bei Filmjuwelen) den Widerstand gefilmt, mit wirklichen Eisenbahnern, die SNCF, die französische Eisenbahn, stellte Züge und anderes Material zur Verfügung, aber die stählerne Fotografie von Henri Alekan - im gleichen Jahr hat er Cocteaus "La belle et la bête" gedreht - verleiht den Bildern lakonisches Pathos. Die Dialektik von Poesie und Realismus. Wenn man zu oft mit der Realität trickst, rächt sie sich, erklärt Clément. Am Schluss wird ein massiver Panzerzug der Deutschen spektakulär zum Absturz gebracht, ganz ohne Tricks. Fritz Göttler

Salzburger Kaffee- und Café-Tradition

Detailansicht öffnen Zeitungsleser im Café Bazar, 1970 - eine Kulturtechnik, hervorgebracht von der Lust auf Kaffee. (Foto: Stadtarchiv Salzburg/Fotoarchiv JOBA)

Salzburg ohne seine Cafés? Undenkbar. Überhaupt der Kaffee in Österreich: Brauner, Einspänner, Verlängerter, Melange - welch eine vielfältige Mokka-Spezialitätenauswahl! Gerne genossen in Kombination mit einer köstlichen Mehlspeise in geselliger Kaffeehausrunde oder bei geruhsamer analoger Zeitungslektüre. Herr Ober, einen coffee to sit, bitte ... and to read! Die vom Aussterben bedrohten Zeitungsständer mit Printausgaben aller Couleur, die wie Regenschirme daran hängen, festgezwackt in hölzernen Zeitungshaltern, hach, man sollte sie unter Artenschutz stellen. Das koffeinhaltige Heißgetränk namens Kaffee (Ursprungsland: Äthiopien) hat, gerade in Österreich, eine so reiche Kultur mit so spezifischen Kulturtechniken hervorgebracht, dass dies allemal eine kleine Sonderausstellung im Salzburg Museum lohnt. Unter dem Titel "Café Salzburg - Orte. Menschen. Geschichten" wird dort noch bis zum 4. September dem Kaffee an sich gehuldigt, mit all seinen Hervorbringungen für die Menschheit im Allgemeinen und Salzburg im Besonderen.

Das geht vom Aufkommen des Kaffees in Europa Ende des 17. Jahrhunderts - zunächst nur an den Fürstenhöfen - über die damit einhergehende Gefäßproduktion bis hin zur Entwicklung der Kaffeehäuser in der Stadt und im Land Salzburg. Es handelte sich um einen komplett neuen Lokaltypus, ausgestaltet als sozialer Ort, Ort der Live-Musik und des Spiels. Ein Billardtisch gehörte einst zur exquisiten Grundausstattung, und es gab eigene Schach-Cafés. Dass für den Kaffeegenuss Menschen ausgebeutet und versklavt wurden, ist in der Ausstellung ebenso ein Thema wie der "lange Weg der Kakao-Bohne", anschaulich aufbereitet für Kinder. Bohnenkaffee war ein Luxusgetränk. Im privaten Umfeld trank ihn anfangs nur das reiche Bürgertum, an Sonn- und Feiertagen. Ärmere Leute konsumierten Kaffee-Imitate wie Zichorien-oder Feigenkaffee. Gefragt waren solche Ersatzprodukte auch während der beiden Weltkriege.

Aber es geht natürlich nichts über einen echten Braunen in einem der klassischen Salzburger Cafés, die in der Ausstellung mit ihrer Geschichte und eigenen Exponaten (Röstpfannen, Porzellan, Ölgemälde, Fotos) gewürdigt werden: das "Café Bazar", das "Tomaselli", das "Café Mozart" oder alteingesessene Café-Konditoreien wie "Schatz" und "Fürst" mit ihrer Zuckerbäckertradition. Was ist dagegen ein Coffee to go? Christine Dössel

Das Medium spricht - Caroline Konstnar

Detailansicht öffnen Eigentlich besteht die Qualität von Caroline Konstnar genau darin: Reden, Rumstehen, Rülpsen. (Foto: Youtube/"Caroline Konstnar")

Wenn man der amerikanischen Youtuberin Caroline Konstnar bei der Arbeit zusieht, also beim ausführlichen Rumstehen, Reden, Rülpsen, dann ist es immer ein bisschen so, als würde das Medium selbst zu einem sprechen und als habe Konstnar den Code geknackt, so wie es im Fernsehen zwei, drei Dekaden zuvor vielleicht David Letterman oder Jerry Seinfeld gelungen war. Zu solchen Sternstunden der Medienkunst kommt es immer dann, wenn man die Idee des Inhalts konzeptuell aufgibt und es also nicht mehr darauf ankommt, was gesagt wird, sondern der Witz vielmehr darin besteht, dass es ein Publikum gibt, das diesen Unsinn auch noch guckt und man also mindestens zu gleichen Teilen auch über sich selbst lacht. Man würde dem Ausnahmetalent Konstnar ein großes Netflix-Special wünschen, aber das wäre ja außerhalb Youtubes und das ist ja gerade der Witz. Felix Stephan

Eine echte Pionierin - Amy Beach

Detailansicht öffnen Das junge Trio Orelon hat einige Stücke der im Jahr 1944 verstorbenen Komponistin Amy Beach bei da Vinci Classics vorzüglich und überzeugend eingespielt. (Foto: Da Vinci Publishing)

Sie war die erste Amerikanerin, die eine Symphonie schrieb, sie gründete 1925 die Society of American Women Composers und war deren erste Vorsitzende: Amy Beach, 1867 im kleinen Ort Henniker, New Hampshire, geboren und 1944 in New York gestorben nach einem trotz Rückschlägen erfolgreichen Leben als international geschätzte Musikerin und Komponistin. Die kleine Amy galt als Wunderkind, brachte sich mit drei Jahren selbst das Lesen bei und begann mit vier zu komponieren. Auch Klavierspielen erlernte sie rasch und debütierte mit 16 Jahren. Kompositionsstudien betrieb sie bald schon autodidaktisch. Nur während ihrer Ehe mit dem Arzt H.H.A. Beach von 1885 bis 1910 musste sie zurückstecken, durfte nur einmal im Jahr konzertieren. Ihre Werke durfte sie nur unter den Initialen ihres Gatten publizieren. Doch nach dessen Tod 1910 holte sie weltweit aus, bereiste Europa, konzertierte und schrieb insgesamt gut 300 Werke. Inzwischen wird ihr Werk nach langer Phase des Vergessens wieder wahrgenommen, so hat Neeme Järvi ihre Symphonie aufgenommen, und ihre Kammermusik wird wieder öfter aufgeführt.

Das junge Trio Orelon (Judith Stapf, Violine; Marco Sanna, Klavier, Arnau Rovira I Bascompte, Cello) hat einige Beach-Stücke bei da Vinci Classics vorzüglich und überzeugend eingespielt: spätromantische Musik mit einem Hang, sich in Liebenswürdigkeit zu verlieren, mit Brahms-Anklängen, aber auch Wagnerismen. Doch trotz solcher Assoziationen hat Amy Beach einen eigenen Ton, entwickelt sie eine licht beschienene Landschaftlichkeit mit Blicken ins Weite und einem Sinn für Inständigkeit und Leidenschaft. So spinnt sich die Romanze für Violine und Klavier sehnsüchtig in die Ferne, wirkt die viersätzige Geigensonate selbstbewusst, ausdrucksstark und kontrastreich. Das späteste Stück auf dieser CD, das Trio von 1938, erscheint dann deutlich anders. Das klingt dann nicht mehr postromantisch, sondern gefasst, nicht redselig, dabei seltsam neben der Zeit, mit durchbrochenen Klanggittern, durch die man schemenhaft Modernes der Dreißigerjahre zu ahnen meint. Insgesamt wirkt das Trio zugleich im- und expressionistisch mit einem Hauch amerikanischer Folklore, auf jeden Fall original. Harald Eggebrecht

Der Sommerhit 2022 - Nina Chuba

Detailansicht öffnen Nina Chubas herrlich fluntschiger Gesang könnte "Wildberry Lillet" zum Sommerhit werden lassen. (Foto: Sony Music)

Endlich mal wieder einer, der den Titel verdient, textlich, vor allem aber vom, hier passt das mal: Vibe. Wir präsentieren, mit großer Freude, den Sommerhit 2022: "Wildberry Lillet" von Nina Chuba. Absolut alles stimmt an diesem Song. Der beschwipste Groove, der latent torkelt und schunkelt, aber mit der Grandezza eines sanften Daydrinking-Suris am späteren Nachmittag. Die semi-schwülen Bläsersynthies und -bässe. Und natürlich dieser herrlich fluntschige Gesang. "Für meine Besten, immer das Beste, kaufe die Welt - und keiner bezahlt". Wenn man einen richtig tollen Sommer in einen Satz bekäme, wäre dieser ja zumindest nah dran. Und dann der Refrain: "Will ein Haus für meine Mama / An der Küste von Catania / Zum Frühstück Kanapees / Und ein Wildberry Lillet". Das Getränk übrigens: auch fein. Jakob Biazza