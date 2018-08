17. August 2018, 20:30 Uhr "Führer durch das lasterhafte Berlin" Amüsement auf Kündigung

Lesbische Lokale, Lichtreklamen, Dancing in Hotels: Curt Moreck führt durch die Berliner Nächte des Jahres 1931.

Von Jens Bisky

Was in ihnen steckt, zeigen Menschen und große Städte nach Büroschluss. Mit Einbruch der Dämmerung werden sie schön. Die Lichter gehen an, Leuchtreklame verwandelt Straßen in Filmkulissen, der Alkohol beseitigt "bourgeoise Hemmungen", Zeit für einen vorübergehenden Abschied vom Alltags-Ich, Zeit fürs Nachtleben.

Die Frage, wann dieses denn eigentlich beginnt, hat der Fachmann Curt Moreck mit einem klugen "Kommt drauf an" beantwortet: "Es kann einem passieren, dass die Nacht vorbei ist und das Nachtleben noch nicht angefangen hat. Nur die Geduld ...