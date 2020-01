Oksana Lyniv, früher Assistentin von Kirill Petrenko, kommt an die Bayerische Staatsoper zurück und kombiniert in der Premiere diesen Samstag Béla Bartóks "Herzog Blaubarts Burg" mit dessen "Konzert für Orchester"

Oksana Lyniv war von 2013 bis 2017 die musikalische Assistentin von Kirill Petrenko an der Bayerischen Staatsoper und dirigierte in dieser Zeit zahlreiche Aufführungen. Geboren wurde sie 1978 in Brody in der Ukraine, studierte erst in Lwiw (früher: Lemberg), nach dem Erreichen des 3. Preises beim Bamberger Gustav-Mahler-Dirigierwettbewerb in Dresden und in diversen Meisterkursen, dirigierte viel in der Ukraine und an der Staatsoper Odessa. Im September 2017 wurde Lyniv für drei Jahre Chefdirigentin der Grazer Oper, debütierte inzwischen in Berlin, Wien und Stuttgart, gründete in Lwiw ihr eigenes Festival "LvivMozArt" und das Ukrainische Jugendorchester. Diesen Samstag kehrt sie an die Bayerische Staatsoper zurück, mit der Premiere von "Judith", einem Abend bestehend aus Béla Bartóks Oper "Herzog Blaubarts Burg" und dessen "Konzert für Orchester".

SZ: Frau Lyniv, wie fühlt sich an, nun selbst eine Chefdirigentin, ans Haus der früheren Assistenz zurückzukommen?

Oksana Lyniv: Sehr spannend, aber auch gespalten. Es fühlt sich durchaus schwerer an als ein Auftritt in einem ganz neuen Haus, wo man alles erst kennenlernt. Hier war ich schon mal, die Menschen haben Erwartungen, und ich will natürlich alles so machen, dass es gut gelingt.

Veränderte sich Ihr Dirigieren seitdem?

Sicher bringe ich jetzt mehr Erfahrung mit, auch internationale. Aber so genau kann ich es gar nicht beantworten, weil ich damals auf der großen Bühne nur Wiederaufnahmen dirigierte, bei denen man nicht viel Zeit hat zum Arbeiten. Deswegen war es so aufregend, jetzt ein neues, großes Stück für die Bühne einzustudieren. Bei der Qualität des Orchesters, klanglich wie technisch, ist das eine wahre Freude.

Folgt Ihnen das Orchester gut?

Ich glaube schon, dass es ein guter Austausch, eine echte Kommunikation zwischen uns ist. Ich bin auch sehr dankbar, wenn die Musiker auf mich nach der Probe zukommen, um über Details zu reden, weil in den Proben nicht immer für alles die Zeit reicht.

Sie sind eine Bartók-Expertin?

Seine Musik liegt mir einfach nahe, auch seine Verbindung zu seiner Heimat, die folkloristischen Spuren, die er in seine Werke integriert hat. Er fordert unglaubliche Präzision, rhythmischen Pulsschlag und viel Temperament.

Detailansicht öffnen John Lundgren und Nina Stemme in Bartóks Opernkrimi um tote Frauen und dunkle Gelüste. (Foto: Wilfried Hösl)

Können Sie erklären, warum Bartók in seinem gesamten Œuvre gerade mal eine gute Stunde Oper zustande brachte?

Vielleicht hat er einfach die Finger davon gelassen, nachdem das Werk vom Kompositionswettbewerb des Leopoldstätter Kasinos als unaufführbar abgestempelt worden war. Es hat ja dann einige Jahre gedauert, bis die Oper 1918 das erste Mal erklang.

Im Grunde ist "Blaubart" ja gesungenes Schauspiel mit Musik.

Genau. Es ist eigentlich ein großer Dialog, den das Orchester untermalt. Das Orchester baut sogar die Szenografie auf, malt quasi die Bilder jeder Szene.

Und wie setzen Sie das um?

Auf spannende Weise. Katie Mitchell ist eine der markantesten Regisseurinnen unserer Zeit, sie setzt eigene Zeichen, die aber gut zum Stück passen. Eigentlich erzählt sie die ganze Geschichte, aber Judith kommt bei ihr zu Blaubart nicht als seine vierte Ehefrau, nicht als weitere Opferkandidatin, sondern ganz bewusst, um die anderen Frauen zu suchen. Das verschärft noch einmal die Spannung, die in der Musik und im Konflikt der beiden liegt. Sie sind beide im Spiel, und jeder hat in diesem Spiel sein eigenes Ziel.

Ein Rätsel dieser Oper ist ja normalerweise die Vorgeschichte, die nie erklärt wird und völlig unklar ist.

Und das ist das Spannendste in unserer Verknüpfung: Das "Konzert für Orchester" wirkt hier wie ein langes Vorspiel zur Oper, ohne Pause. Für dieses Vorspiel wurde ein Film gedreht, der die Vorgeschichte erzählt und endet genau in dem Moment, in dem die Oper beginnt. Außerdem: Bartóks Klangsprache ist so eigenartig, dass ich es immer schade fand, "Blaubart" mit irgendeinem anderen Einakter zu kombinieren.

Was oft gemacht wird.

Sogar an der Met. Das war es "Iolanta". Hier ist es nun so schön, dass wir in Bartóks Klangkosmos hineingesogen werden und dort bleiben. In dem "Konzert für Orchester" kann man schon so viel aufbauen, dass man mit Beginn des Vorspiels von "Blaubart" schon auf einem ganz anderen Grad ist.

War das Ihre Idee?

Nein, das war Katie Mitchells Idee, weil sie auch so ein Bartók-Fan ist.

Detailansicht öffnen Oksana Lyniv leitet seit 2017 das LvivMozArt-Festival. Dieses geht auf den in Sowjetzeiten verschwiegenen Umstand zurück, dass Mozarts Sohn Franz Xaver 30 Jahre in Lwiw (Lemberg) lebte, komponierte und als Pianist auftrat. (Foto: Wilfried Hösl)

Weshalb beenden Sie eigentlich mit Ende dieser Saison ihre Chefposition in Graz? Ist doch eine schöne Stadt.

Es ist eine schöne Stadt, klein, sehr gemütlich, für mich fast zu gemütlich für längere Zeit. Es war ein Vertrag für drei Jahre, und den erfülle ich. Schon im zweiten Jahr, als ich immer mehr verlockende Angebote von international sehr renommierten Häusern bekommen habe, musste ich überlegen, ob ich für eine weitere Spielzeit unterschreibe. Oder erst einmal frei arbeite. Und so habe ich mich dann entschieden.

War das ein Risiko?

Bis 2022, 2023 ist schon einiges unterschrieben. Sie wissen ja, im Operngeschäft plant man immer drei, vier Jahre voraus. Wäre ich weiter in Graz geblieben, hätte ich, wie schon in den vergangenen Jahren, viele Sachen absagen müssen, weil man neben einer Chefposition nicht so viele Gastsachen annehmen kann. Und schauen Sie: Ich war fünf Jahre fest in Odessa, war vier Jahre in München, mit doppelten oder dreifachen Verpflichtungen: Assistentin von Kirill Petrenko zu sein bedeutete, alle seine Produktionen und Konzerte zu begleiten; daneben leitete ich einige Wiederaufnahmen oder kleinere Produktionen wie etwa vom Opernstudio. Da kommt man kaum raus.

Bald sind Sie frei.

Und kann andere Länder, Städte, Kulturen kennenlernen. Das finde ich spannend.

Sie sind sehr gut ausgebildet, sehr gewissenhaft.

Es ist mein Streben, so zu sein. Vorbereitung ist für mich schon sehr wichtig. Wie auch die Auseinandersetzung mit dem Komponisten, mit seinem Leben, seinen eigenen Schriften, seinen Briefen. Hintergründe sind für meine eigenen Interpretationen sehr wichtig. Und was die Ausbildung angeht: In der Ukraine war der Zugang zu Aufführungen selbst, aber auch zu Fachliteratur, zur neueren Forschung bezüglich Interpretationen nicht so leicht. Immer hörte ich von Kollegen, die besten Orchester sind in Deutschland; wenn man als Dirigent weiterkommen wolle, müsse man dort hin. Auch weil hier viel Geld für Kultur ausgegeben wird. Dann kam der Bamberger Wettbewerb, danach assistierte und studierte ich hier, lernte Deutsch und begann, die Verantwortung eines Dirigenten zu verstehen.

Sind Sie auch deshalb so genau, weil man es als Dirigentin schwerer hat, auf jeden Fall damals schwerer hatte, weil man nicht wie einige männliche Kollegen schlechte Vorbereitung mit genialischem Auftreten kaschieren will oder kann?

Natürlich. Das habe ich selbst noch die ganze Zeit gehört: Die Frau muss zwei Mal besser sein als der Mann, wenn sie Chancen bekommen will. Bei verschiedenen Meisterkursen waren überwiegend Männer, sehr oft war das Verhältnis acht Männer und ich allein als Frau. Ich habe selbst von Professoren, die solche Meisterkurse geleitet haben, mir Fragen anhören müssen wie: Warum machen Sie das? Oder ich kenne auch Bemerkungen von Kolleginnen und Kollegen, ich würde nie den Erfolg haben, den ein Mann erreichen könne.

Stimmt ja nun nicht.

Meine Entscheidung war ja nicht, das wegen eines bestimmten Erfolgs zu machen. Sondern weil ich den Beruf so gern mag und er mich fasziniert.