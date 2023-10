Von Johanna Adorján

Es gibt nur eine Sache, die noch langweiliger ist, als wenn Leute einem ihre Träume erzählen: Wenn Leute einem ihre Drogengeschichten erzählen. Und danach klang es, wenn man in den vergangenen Wochen mit jemandem sprach, der in einer der vielen Vorpremieren der neuen großen Revue "Falling in Love" des Berliner Friedrichstadt-Palasts gewesen war und versuchte, den Inhalt zusammenzufassen. Da war von einem Gehörlosen namens You die Rede, der ... So genau schien nicht klar geworden zu sein, was es mit ihm für eine Bewandtnis hatte. Jedenfalls traten dann drei Farben auf. Wie, drei Farben? Na, drei Farben eben. Also Blau, Grün und Rot. Und die ... Ab dieser Stelle der Zusammenfassung, also recht früh, hatte man das Gefühl, eine LSD-Erfahrung nacherzählt zu bekommen, weshalb man nur noch halb zuhörte, weil für so etwas muss man wohl wirklich dabei gewesen sein.