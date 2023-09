Zwei in Tracht: Friedrich Merz und Markus Söder beim politischen Frühschoppen auf dem Gillamoos.

Friedrich Merz will zwei Orte in Berlin und Niederbayern gegeneinander ausspielen. Dabei haben die beiden viel gemeinsam. Und manches davon dürfte ihm nicht gefallen.

Von Sonja Zekri

Friedrich Merz, der wahrscheinlich eigentlich geliebt werden will, hat wieder alle gegen sich aufgebracht. Auf dem bayerischen Volksfest Gillamoos rief der CDU-Vorsitzende am Montag, nicht Berlin, "nicht Kreuzberg" sei "Deutschland", sondern Gillamoos, "Gillamoos ist Deutschland". Dieser Versuch, zwei Orte gegeneinander auszuspielen, die vielleicht gar nichts gegeneinander haben, konnte in Aiwanger-Zeiten nicht unwidersprochen bleiben, und schon rief es "Pfui" aus den sozialen Medien.