Seit Caren Miosga und Pinar Atalay ist es amtlich: Der neue Friedrich Merz neigt zu Nachdenklichkeit, Freundlichkeit – und er schämt sich nicht seiner Tränen. Warum das ein Angebot an uns alle sein könnte.

Der Ruck, der allseits erwartet und gefordert wird, ist noch nicht durch ganz Deutschland gegangen – durch Friedrich Merz aber schon. Der Bundeskanzler, von dem doch jeder glaubte, dass er streng und ein bisschen steif sei und bleiben werde, nicht besonders begabt für Ironie und Selbstreflexion, dieser Bundeskanzler hat sich, gut einen Monat vor seinem 70. Geburtstag, nicht nur bewegt, sondern verändert, geradezu verwandelt. Und er hat im Fernsehen, am Sonntag bei Caren Miosga und am Montag bei Pinar Atalay, dem Publikum sein neues Ich präsentiert.