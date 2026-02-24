Die Zeitung Heilbronner Stimme hat am Wochenende über einen 64 Jahre alten Mann berichtet, der gerade ziemlich verdutzt sein dürfte. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Beleidigung einer „Person des politischen Lebens“ gegen ihn eingeleitet. Der Vorwurf lautet, er habe Friedrich Merz auf Facebook als „Pinocchio“ bezeichnet, garniert mit Lange-Nase-Emoji. Hätte der 64 Jahre alte Mann ahnen müssen, dass es so kommt?