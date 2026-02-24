Die Zeitung Heilbronner Stimme hat am Wochenende über einen 64 Jahre alten Mann berichtet, der gerade ziemlich verdutzt sein dürfte. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Beleidigung einer „Person des politischen Lebens“ gegen ihn eingeleitet. Der Vorwurf lautet, er habe Friedrich Merz auf Facebook als „Pinocchio“ bezeichnet, garniert mit Lange-Nase-Emoji. Hätte der 64 Jahre alte Mann ahnen müssen, dass es so kommt?
StrafrechtHaben Sie mich etwa gerade beleidigt?
Lesezeit: 5 Min.
Ein Mann hat Friedrich Merz auf Facebook als „Pinocchio“ bezeichnet, nun ermittelt die Polizei. Über die allzu schwammige Grenze des rechtlich zulässigen Spotts.
Von Ronen Steinke
