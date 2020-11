Von Jens Bisky

Er ging ungern zum Zahnarzt, verabscheute Heuchelei und folgte dem Motto: "Take it easy". So hat Friedrich Engels den berühmten Fragebogen von Jenny Marx, der ältesten Tochter seines Freundes, beantwortet und mit dem Motto "Nimm's leicht" auch zu erkennen gegeben, wie sehr er zum Engländer geworden war. Seine Vorstellung von Glück, die "idea of happiness", bestand in einem Château Margaux 1848, wobei bis heute nicht abschließend geklärt ist, ob er dabei an das europäische Revolutionsjahr oder an einen besonders guten Weinjahrgang dachte. Letzteres scheint wahrscheinlicher.