Zum Hauptinhalt springen

KulturJurist Sands bekommt Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

Der französisch-britische Jurist und Autor Philippe Sands erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.
Der französisch-britische Jurist und Autor Philippe Sands erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Samuel Kirszenbaum/Börsenverein/dpa

Sands arbeitet als Menschenrechtsanwalt am Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Der mit 25 000 Euro dotierte Preis wird zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse überreicht.

SZ bei Google bevorzugen

Jurist Philippe Sands erhält im Herbst den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Er arbeitet als Menschenrechtsanwalt am Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Das hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main bekannt gegeben.

Sands setze sich „für Gerechtigkeit, Frieden und die beharrliche Verteidigung des Völkerrechts ein“, sagte Börsenvereins-Vorsteher Sebastian Guggolz, Vorsitzender des Stiftungsrats. „Der Nachkomme von Holocaustüberlebenden zeigt entlang der eigenen Familiengeschichte, wie dieses Recht entstanden ist und welche Erfahrungen hinter den Tatbeständen ‚Genozid‘ und ‚Verbrechen gegen die Menschlichkeit‘ stehen.“

Philippe Sands wurde 1960 in London geboren, er ist Professor für Internationales Recht am University College London. Als Menschenrechtsanwalt war er an bedeutenden Verfahren beteiligt, beispielsweise zur israelischen Besatzung der palästinensischen Gebiete und zu Verbrechen des Militärs in Myanmar an der muslimischen Minderheit der Rohingya. Zudem veröffentlichte er zahlreiche Bücher, in denen Fragen des Völkerrechts aufgeworfen werden.

Die angesehene Auszeichnung ist mit 25 000 Euro dotiert. Gewürdigt werden damit Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben.

Friedenspreis für Karl Schlögel
:Der Ostverführer

Niemand hat leidenschaftlicher für Osteuropa geworben als er. Wenige haben mit Russland härter abgerechnet. Nun bekommt der Historiker Karl Schlögel den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

SZ PlusVon Sonja Zekri

Im vergangenen Jahr wurde der Historiker Karl Schlögel geehrt. Einer der prominentesten Preisträger der vergangenen Jahre war der Schriftsteller Salman Rushdie.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Berufsorganisation der Verlage und Buchhandlungen, vergibt den Preis seit 1950. Die Ehrung wird traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse überreicht. Diese findet in diesem Jahr vom 7. bis 11. Oktober statt.

© SZ/dpa/epd/danju - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Bachmann-Preis
:Keine Party vor dem Untergang

Genau an Ingeborg Bachmanns 100. Geburtstag beginnt das Wettlesen in ihrem Namen jetzt zum 50. Mal. Der Literaturbetrieb erscheint in Klagenfurt und feiert sich – dabei ist die Stimmung der Branche gar nicht so sonnig.

SZ PlusVon Marie Schmidt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite