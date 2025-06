Von Larissa Beham

Der große Morgen beginnt stilgerecht mit einem Hauch Marzipangeruch im ersten Stock des Stammhauses des weltberühmten Zuckerwarenherstellers Niederegger in Lübeck. Am Freitag, dem 6. Juni 2025, dem 150. Geburtstag von Thomas Mann, erinnern die Backsteinfarben vor den Fenstern hier im Café und das Flattern der Fahnen und der Möwenflügel da draußen daran, wie nah das Meer hier ist. Frido Mann sitzt an einem Tisch mit Blick auf die gotischen Rathaustürme; er ist Professor für Psychologie, Musik- und Religionswissenschaftler und natürlich der Lieblingsenkel des 1875 in Lübeck geborenen Weltliteraten und Nobelpreisträgers Thomas, der an diesem Tag nicht nur hier gefeiert wird.