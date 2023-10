Krieg in Nahost

Greta Thunberg bei einem Protest in London.

Ein offener Brief aus Israel kritisiert die Ikone der Klimabewegung, den Terror der Hamas zu verharmlosen. Die hat inzwischen einen weiteren Tweet veröffentlicht - erneut mit einem Solidaritäts-Hashtag für Palästina, nicht aber für Israel.

Von Philipp Bovermann

Greta Thunberg erhält deutliche Kritik aus ihrer eigenen Bewegung für einen Tweet vom Freitag, in dem sie zu "Solidarität mit Palästina und Gaza" aufgerufen hat. Ein offener Brief, unterzeichnet von mehr als 200 israelischen Klimaschützern, wirft ihr vor, sich "an die Seite von Terroristen, den schlimmsten und finstersten Vertretern der Menschheit, und schlicht - auf die falsche Seite der Geschichte" zu stellen.