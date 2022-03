Von Hilmar Klute

Eigentlich hätte man drauf wetten können, dass es wieder geschieht, obwohl es immerhin eine Weile lang so aussah, als habe der Irrsinn des Krieges den Eifer der identitätspolitischen Raumpfleger eine Weile in Schach halten können. Dort, wo die Reinigungsfachkräfte mit ihrem immer dröhnenden Framing- und Zuschreibungslamento um Aufmerksamkeit baten, griff ja nun die Realität mit dem Fleischerarm nach Menschen. Sehr viele ukrainische Männer verteidigen die Menschen in ihrem Land gegen die russischen Angreifer, das macht ihre Männlichkeit in den Augen der Sexismus-Alarmisten nicht weniger toxisch, aber in diesem Fall geht es wohl nicht anders, was soll man machen.