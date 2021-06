Von Gerhard Matzig

"Wie laut", fragt die 18-jährige Paula Albrecht, "müssen wir noch werden und wie oft auf die Straße gehen? Für junge Menschen ist die Rückwärtsgewandtheit der Politik einfach nur frustrierend." Albrecht gehört zum Jugendrat der in Berlin ansässigen Generationen-Stiftung, die am Dienstag in einer repräsentativen Umfrage unter 1500 Menschen zwischen 16 und 26 Jahren zu diesem kaum überraschenden und doch verstörenden Ergebnis gekommen ist: "Das Vertrauen junger Menschen in die Politik ist tief erschüttert."