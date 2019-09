Zum Gespräch über die Bedeutung Künstlicher Intelligenz (KI) lädt Wissenschaftsminister Bernd Sibler am Donnerstag, 10. Oktober, ins Brauereimuseum Freising ein. Die Veranstaltung ist der Auftakt zur Reihe "Siblers DenkRäume", bei der er mit Interessierten über gesellschaftsrelevante Themen sprechen will. Wer Fragen hat, kann sie per Mail an denkraum@stmwk.bayern.de senden.