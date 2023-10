"Freelance" im Kino:Schwarzenegger gefällt das

So geht Personenschutz: John Cena und Alison Brie in "Freelance".

Von Florian Kaindl

Die Frage, was man grundsätzlich erwartet vom Leben, stellen sich auch Menschen, bei denen man das nicht unbedingt annehmen würde. Ein Haudrauf wie Mason Pettits etwa, der einfach nur funktionieren muss als Special-Forces-Soldat. Befehle ausführen, nicht hinterfragen. In einer atemlosen Sequenz zu Beginn sehen wir, was das bedeutet. Sie ist aus seiner Perspektive gefilmt, wie in einem Videospiel: über ein Hindernis klettern, rauf und wieder runter, durch den Schlamm robben, sich von einem übel gelaunten Drill Sergeant anschreien lassen. Da bleibt nicht viel Zeit zum Nachdenken, körperliche Fitness vorausgesetzt.