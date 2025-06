Von Fritz Göttler

„Outsider“ heißt die Autobiografie, die er geschrieben hat. Er verkörpert eine sehr britische Version dieses Typus – engagierte sich gegen den ehemaligen Premierminister Tony Blair, als dieser den Amerikanern im Irak-Krieg beistand, und unterstütze nachdrücklich den Brexit –, und Outsider sind auch Helden seiner Bücher. Allen voran der Mann, den man als Schakal kennt, die Hauptfigur im ersten seiner Romane, im Original The Day of the Jackal, geschrieben 1971, ein Profikiller, der den Auftrag erhält, den französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle zu ermorden, während einer Truppenparade auf den Champs-Élysées. Der Mann wird nicht psychologisch beschrieben, nur in den Folgen und Ergebnissen seines Handelns – Tote inklusive. Er gewinnt dadurch eine unheimliche Präsenz und Lebendigkeit; zum Beispiel hat er durchaus sexuelle Bedürfnisse.