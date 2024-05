Von Oliver Meiler, Paris

Am Ende war es dann doch stärker, das "hinterlistige Gift" der Terroristen. So beschreibt es die Familie in einem offenen Abschiedsbrief. "Neun Jahre lang hat er erbittert Widerstand geleistet." Der Zeichner Fred Dewilde, ein Überlebender des Attentats auf die Pariser Konzerthalle Bataclan am 13. November 2015, hat sich nach langem, oft öffentlichem Kampf gegen sein Trauma aus jener finsteren Nacht das Leben genommen. Mit 58 Jahren, er war Vater von drei Kindern. Und die französischen Medien rufen ihm nach, als wäre mit ihm eine weitere Hoffnung auf Heilung gestorben.