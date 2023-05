Von Philipp Bovermann

Um Frauke Petry ist es, wie man so sagt, ruhig geworden. Gut möglich, dass sie seit ihrem Austritt aus der AfD (2017) und ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag (2021) mehr Zeit in ihrem antiken Massivholzbett ("Gemütlich schlafen wie bei den Großeltern", 49 Euro) verbringen konnte. Vielleicht saß sie gelegentlich an ihrem Massivholz-Esstisch (Eiche, 99 Euro VB) und dachte nach. Vielleicht guckte sie grübelnd in den spiegelnden Edelstahl ihrer Schornsteinverlängerung (1000 mm, 89 Euro VB).