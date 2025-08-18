Franz Kafka war seiner Zeit voraus: Denis Scheck hat jetzt ein Kochbuch herausgebracht, das zeigt, wie der Dichter Vegetarier wurde. Ein Gespräch über Magenprobleme und Selbstoptimierung – mit Rezepten für Rehleber und Blutwurst.

Interview von Marie Schmidt

Der Kritiker Denis Scheck ist nicht nur durch seine Literatursendungen bekannt, sondern auch als Gourmet. Gemeint sind seine Kolumnen im Magazin Salon und seine Bücher zu kulinarischen Themen, die er zum Teil mit der Ärztin Eva Gritzmann geschrieben hat. Jetzt bringt er beide Expertisen zusammen und wieder mit seiner Co-Autorin einen besonderen Fund heraus. Der Titel: „Kafkas Kochbuch. Franz Kafkas vegetarische Verwandlung in 544 Rezepten“. Kafka am Herd als früher Influencer eines grünen Lifestyles? Bevor wir in diesem Bild zu lange schwelgen, einige Rückfragen an Denis Scheck, der in Jackett und Krawatte in seinem Kölner Arbeitszimmer vor dem Zoom-Bildschirm sitzt.