Gastbeitrag von Behzad Karim Khani

Zwei Feste gab es damals in unserer Bochumer Plattenbausiedlung. Eines war Silvester. Das andere war der Sperrmülltag. Damals in den Achtzigern und frühen Neunzigern wurde er nicht auf individueller Nachfrage abgeholt, sondern an einem vorher festgelegten Tag und für unsere gesamte Siedlung. An diesem Tag stapelten unsere Eltern unsere alten Kühlschränke, die durchgesessenen Sofagarnituren, Einbauschränke und kaputten Fernseher mannshoch auf die Straßen, durch die wir Jugendlichen marodierend zogen und mit Tischbeinen und Metallstangen bewaffnet alles klein schlugen.