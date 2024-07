„Me Too“ in Frankreich:Regisseure nach Missbrauchsvorwürfen in Gewahrsam

Regisseure nach Missbrauchsvorwürfen in Gewahrsam

„Me Too“ in Frankreich

Von Susan Vahabzadeh

Die beiden französischen Filmemacher Jacques Doillon und Benoît Jacquot sind am Montag in Paris von einer Sondereinheit zum Schutz Minderjähriger in Polizeigewahrsam genommen worden. Die beiden Filmemacher stehen im Zentrum einer französischen „Me Too“-Debatte, seit die französische Schauspielerin Judith Godrèche ihre Missbrauchsvorwürfe gegen die beiden öffentlich gemacht hat.