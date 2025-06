Von Nils Minkmar

Als sich Pierre Nora vor zehn Jahren als der neue Mann im Leben der in Frankreich hochverehrten Journalistin Anne Sinclair outete, bestätigte er abermals seinen Ruf als einer, dem einfach alles gelingt. Der elegante, allseits respektierte Intellektuelle wirkte noch im hohen Alter am geistigen und sozialen Leben seiner Heimatstadt Paris mit und schien in der intellektuellen Szene ebenso unübersehbar und unverzichtbar wie der Eiffelturm für das Ufer der Seine.