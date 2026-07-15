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Debatte„Willkommen. Ihr seid Zeugen vom Ende einer Welt.“

Lesezeit: 5 Min.

Waldbrand in der Nähe von Ledenon bei Nimes in Südfrankreich am 5. Juli dieses Jahres – die Autobahn A9 war zwischenzeitlich gesperrt.
Waldbrand in der Nähe von Ledenon bei Nimes in Südfrankreich am 5. Juli dieses Jahres – die Autobahn A9 war zwischenzeitlich gesperrt. Agnès Pedrero/AFP

Sehnsuchtsorte stehen in Flammen, die Ernte verdorrt auf dem Feld, und selbst in der Bretagne schmelzen die Straßen: Frankreich ächzt unter der Hitze. Aber die Politik schweigt.

Essay von Nils Minkmar

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Luc veranstaltet ein Grillvergnügen. Aber oje, wie ungeschickt er es anstellt: Er stellt alles direkt unter einen Baum, kippt Brandbeschleuniger auf die Kohlen – und schon steht ein ganzer Wald in Flammen. Doch man kann zurückspulen. Es erklingt das typische Jaulen eines alten Kassettenrekorders und Luc bekommt eine zweite Chance. Diesmal grillt er richtig: weit entfernt von der Vegetation und unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen.

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Theaterfestival Avignon
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Jedes Jahr im Juli fallen die Schauspieler in Avignon ein und verwandeln die Stadt in eine riesige Bühne. Dieses Jahr untersucht das Festival faszinierend den engen Zusammenhang zwischen der Kunst und dem Bösen.

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