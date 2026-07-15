Sehnsuchtsorte stehen in Flammen, die Ernte verdorrt auf dem Feld, und selbst in der Bretagne schmelzen die Straßen: Frankreich ächzt unter der Hitze. Aber die Politik schweigt.

Luc veranstaltet ein Grillvergnügen. Aber oje, wie ungeschickt er es anstellt: Er stellt alles direkt unter einen Baum, kippt Brandbeschleuniger auf die Kohlen – und schon steht ein ganzer Wald in Flammen. Doch man kann zurückspulen. Es erklingt das typische Jaulen eines alten Kassettenrekorders und Luc bekommt eine zweite Chance. Diesmal grillt er richtig: weit entfernt von der Vegetation und unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen.