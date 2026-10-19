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DebatteEs geht um die Beute

Lesezeit: 3 Min.

Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei in Paris am 18. Oktober treten Randalierer eine Schaufensterscheibe ein.
Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei in Paris am 18. Oktober treten Randalierer eine Schaufensterscheibe ein.
Matthieu Rondel/AFP

Vom Protest zur Plünderung: Die Philosophin Cynthia Fleury über die jüngste Gewalt in Frankreichs Städten und die wachsende Spaltung der französischen Gesellschaft.

Gastbeitrag von Cynthia Fleury

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Eigentlich hatten viele darauf gehofft, dass sich die verschiedenen Protestbewegungen in Frankreich eines Tages zusammenschließen würden, dass es zu jener convergence des luttes kommen würde, von der in Frankreich so häufig die Rede ist. Doch wir erleben gerade das Gegenteil. Die verschiedenen Bewegungen finden nicht zusammen, ihre Forderungen verbinden sich nicht, und die Gewalt des 17. Oktober hat diese Entwicklung noch einmal dramatisch verschärft.

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