Eigentlich hatten viele darauf gehofft, dass sich die verschiedenen Protestbewegungen in Frankreich eines Tages zusammenschließen würden, dass es zu jener convergence des luttes kommen würde, von der in Frankreich so häufig die Rede ist. Doch wir erleben gerade das Gegenteil. Die verschiedenen Bewegungen finden nicht zusammen, ihre Forderungen verbinden sich nicht, und die Gewalt des 17. Oktober hat diese Entwicklung noch einmal dramatisch verschärft.