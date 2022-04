Von Nils Minkmar

Wird er sich Popcorn kommen lassen und dazu einen Schluck aus seiner giftgeprüften Thermoskanne gönnen? Oder schließt er einfach die Augen und lässt die Jahre Revue passieren, in denen er verkannt und unterschätzt wurde? Der Abend des 24. April wird so oder so ein ganz besonderer Moment im Leben des Wladimir Putin: Sein ganz großer politischer Triumph - er ist nah wie nie. Nur noch wenige Prozentpunkte trennen die Kontrahenten: Ein für Macron unangenehmes Leak, eine mal wieder allzu arrogante Performance seinerseits im Fernsehduell oder auch nur eine demoskopische Überraschung können der ewigen Putinfreundin Marine Le Pen samt ihren Rassekatzen den Einzug in den Élysée-Palast ermöglichen. Am Abend ihres Wahlsiegs wird sie eher nicht nach Berlin fliegen, Budapest läge politisch näher, und so, siehe oben: auch Moskau.