„Die Brigitte-Bardot-Stiftung gibt mit großer Traurigkeit den Tod ihrer Gründerin und Präsidentin, Frau Brigitte Bardot, bekannt – einer weltweit anerkannten Schauspielerin und Sängerin, die sich entschied, ihre glanzvolle Karriere aufzugeben, um ihr Leben und ihre Energie dem Schutz der Tiere und ihrer Stiftung zu widmen“, zitieren mehrere französische Medien aus einem Schreiben, das die Stiftung an die Nachrichtenagentur AFP übermittelt hat.

Bardot wurde 91 Jahre alt. Bis Anfang der Siebzigerjahre spielte sie in mehr als 50 Filmen, danach widmete sie sich dem Tierschutz.