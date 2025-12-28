Zum Hauptinhalt springen

FrankreichBrigitte Bardot ist gestorben

Brigitte Bardot auf einem Bild aus den 60er-Jahren.
Brigitte Bardot auf einem Bild aus den 60er-Jahren. (Foto: 20thCentFox/Courtesy Everett Collection/Imago)

Die Schauspielerin wurde 91 Jahre alt.

Die französische Schauspielerin Brigitte Bardot ist tot. Das teilt ihre Stiftung mit.

„Die Brigitte-Bardot-Stiftung gibt mit großer Traurigkeit den Tod ihrer Gründerin und Präsidentin, Frau Brigitte Bardot, bekannt – einer weltweit anerkannten Schauspielerin und Sängerin, die sich entschied, ihre glanzvolle Karriere aufzugeben, um ihr Leben und ihre Energie dem Schutz der Tiere und ihrer Stiftung zu widmen“, zitieren mehrere französische Medien aus einem Schreiben, das die Stiftung an die Nachrichtenagentur AFP übermittelt hat.

Bardot wurde 91 Jahre alt. Bis Anfang der Siebzigerjahre spielte sie in mehr als 50 Filmen, danach widmete sie sich dem Tierschutz.

Nachruf
:Wie es ihr gefiel

Brigitte Bardot hat gemacht, was sie wollte. Im Film, aber auch im Leben. Erstaunlich ist vor allem, dass es ihr trotz aller rechtsnationalen Eskapaden nicht gelungen ist, ihren eigenen Mythos zu zerstören.

SZ PlusVon David Steinitz

