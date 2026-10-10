Die Feuilleton-Redaktion der Süddeutschen Zeitung empfängt an ihrem Stand auf der Frankfurter Buchmesse traditionell spannende Gesprächspartner, die über ihr Werk, sich selbst und die gegenwärtige gesellschaftliche und politische Lage sprechen. In diesem Jahr unter anderem dabei: Jill Lepore, Robert Habeck, Caroline Wahl, Cornelia Funke und Martin Suter. SZ-Leserinnen und -Leser können diese Interviews in diesem Jahr nicht nur vor Ort, sondern auch hier im Livestream verfolgen. Das komplette Programm finden Sie hier: Frankfurter Buchmesse 2026 | SZ Live.
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