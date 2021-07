Franka Potente wurde durch "Lola rennt" berühmt und lebt seit Jahren in den USA. Ein Gespräch über Misogynie in der Filmindustrie, Donald Trump und ihr Spielfilmdebüt als Regisseurin.

Von David Steinitz

Ein Apartment in der Nähe des Münchner Viktualienmarkts, auf dem Balkon Richtung Hinterhof empfängt Franka Potente zum Interview. Die 46-Jährige lebt seit Jahren in den USA, wo sie seit ihrem Durchbruch mit "Lola rennt" viel als Schauspielerin gearbeitet hat, unter anderem mit Matt Damon und Johnny Depp. In Deutschland ist sie zu Besuch, um als Regisseurin ihren ersten Spielfilm vorzustellen: "Home" ist eine deutsch-amerikanische Koproduktion, in den USA gedreht, von 29. Juli an im Kino. Der Film erzählt von einem Mann, der nach einem Mord viele Jahre im Gefängnis saß und nun in seinen Heimatort zurückkehrt, um seine todkranke Mutter zu pflegen. Die wird von Oscarpreisträgerin Kathy Bates gespielt.