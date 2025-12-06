Zum Hauptinhalt springen

Zum Tod von Frank GehryDer Mann, der ein Wunder baute

Lesezeit: 6 Min.

Vor dem Guggenheim-Museum in Bilbao: der amerikanische Star-Architekt Frank Owen Gehry.
Vor dem Guggenheim-Museum in Bilbao: der amerikanische Star-Architekt Frank Owen Gehry. (Foto: ANDER GILLENEA/AFP)

Frank Gehry war nicht nur einer der bekanntesten Architekten der Welt. Er hat den Begriff des Star-Architektentums erfunden. Ein Nachruf.

Von Gerhard Matzig

Tote Architekten schaffen es auch als tote Star-Architekten nur selten in die Breaking News. In diesem Fall jedoch verabschiedete das „Heute-Journal“ in der Nacht zum Samstag den im Alter von 96 Jahren gestorbenen Frank Gehry halbwegs angemessen. Halbwegs, weil Architektinnen und Architekten meistens vergessen werden, wenn von bedeutenden Bauwerken die Rede ist, mit denen sich die Bauherren gern rühmen.

Zur SZ-Startseite

Retro-Futurismus
:Früher war sogar die Zukunft besser

Was die Bilder von der geplanten Expo 2035 in Berlin verraten? Dass die Zukunft aussieht wie ihre eigene Vergangenheit. Bitte erfindet doch mal wieder was Neues.

SZ PlusVon Gerhard Matzig

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite