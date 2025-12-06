Tote Architekten schaffen es auch als tote Star-Architekten nur selten in die Breaking News. In diesem Fall jedoch verabschiedete das „Heute-Journal“ in der Nacht zum Samstag den im Alter von 96 Jahren gestorbenen Frank Gehry halbwegs angemessen. Halbwegs, weil Architektinnen und Architekten meistens vergessen werden, wenn von bedeutenden Bauwerken die Rede ist, mit denen sich die Bauherren gern rühmen.