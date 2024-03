Von Joachim Hentschel

Es ist schön und auch ganz schön schaurig, wie plötzlich Frank Farians Stimme zu hören ist, mitten in der Trauerfeier zu seinen Ehren. "And when I die, I keep on living", singt er, ausgerechnet. Zum Engelstenor verfremdet mit dem geliebt-gehassten Autotune-Effekt, musikalisch unterlegt von außerirdisch schwelenden Synthesizern.