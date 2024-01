Mit dem Duo produzierte er aber auch einen der größten Skandale der Pop-Geschichte: 1988 hatte er im Studio schöne Songs mit guten Sängern aufgenommen. Aber nicht sie traten als Milli Vanilli auf, sondern Fab Morvan und Rob Pilatus - denn die sahen besser aus. Wochenlang waren sie auf Platz eins der US-Hitparade, wurden sogar mit dem Grammy ausgezeichnet. Dann stellte sich heraus, dass die Lieder der Band von anderen Sängern eingespielt waren und die beiden Bandmitglieder nie selbst gesungen hatten. Als der Schwindel herauskam, mussten sie den Grammy wieder abgeben. Lange ärgerte sich Farian über seinen "Milli-Vanilli-Fehler". Denn das habe er gar nicht nötig gehabt.

Der als Franz Reuther geborene Farian begann seine Karriere in einem Kuhstall im Saarland. Die Mutter brachte mit einer Rente von 180 Mark drei Kinder über die Runden und sparte sich dennoch eine Gitarre für ihn vom Munde ab. Mit einem Tonbandgerät und einem einzigen Mikrofon nahm er mit seiner Band 1963 seine erste Schallplatte auf. Die ersten Songs von Money M. die er anfangs selbst sang, entstanden in einem kleinen Studio in Offenbach. Hits wie "Daddy Cool", "Rivers of Babylon", "Rasputin" oder "Ma Baker" sind Popgeschichte. Mindestens 100 Millionen Tonträger verkaufte Farian unter dem Namen Boney M.

Am Ende seines Lebens besaß Farian drei eigene Studios in Miami, wo er auch wohnte: "Freude am Leben und Freude an der Arbeit" seien ihm wichtig, sagte er zu seinem 75. Geburtstag der Deutschen Presse-Agentur. Andere Wünsche habe er nicht, außer einen: "Irgendwann möchte ich mal im Studio umfallen und das war's dann. Aber noch nicht jetzt gleich."