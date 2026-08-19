Wenn das Konzept der kulturellen Aneignung gerade nicht so sehr aus der Zeit gefallen wäre, müsste man den Song „La Grange“ vielleicht mal wieder diskutieren, erschienen 1973 auf dem immens erfolgreichen Album „Tres Hombres“. In dem Lied besingen ZZ Top die sogenannte Chicken Ranch, ein Bordell im Speckgürtel der namensgebenden Stadt. Väter schleppten dort traditionell ihre Söhne hin, wohl, wenn sie meinten, dass es an der Zeit sei. So handhabte man das damals, und weil die Welt trotzdem kompliziert war und selten frei von Ironie, war in der Chicken Ranch neben Alkohol auch das Fluchen verboten. So war das damals nämlich auch, im bibeltreuen Texas.