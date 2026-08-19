Zum Hauptinhalt springen

PopStoischer Shuffle-Großmeister

Lesezeit: 2 Min.

In der Doku „ZZ Top: That Little Ol’ Band From Texas“ erzählte Frank Beard, er habe seine Einnahmen aus der Tour des Jahres 1976 noch unterwegs recht direkt in LSD, Kokain und Heroin investiert.
In der Doku „ZZ Top: That Little Ol’ Band From Texas“ erzählte Frank Beard, er habe seine Einnahmen aus der Tour des Jahres 1976 noch unterwegs recht direkt in LSD, Kokain und Heroin investiert. Fin Costello/Redferns

Wuchtiger rechter Fuß, und in den Händen die perfekte Mischung aus Nonchalance und Barbecue-Schwere: Nachruf auf den enorm kompromisslosen „ZZ Top“-Schlagzeuger Frank Beard.

Von Jakob Biazza

SZ bei Google bevorzugen

Wenn das Konzept der kulturellen Aneignung gerade nicht so sehr aus der Zeit gefallen wäre, müsste man den Song „La Grange“ vielleicht mal wieder diskutieren, erschienen 1973 auf dem immens erfolgreichen Album „Tres Hombres“. In dem Lied besingen ZZ Top die sogenannte Chicken Ranch, ein Bordell im Speckgürtel der namensgebenden Stadt. Väter schleppten dort traditionell ihre Söhne hin, wohl, wenn sie meinten, dass es an der Zeit sei. So handhabte man das damals, und weil die Welt trotzdem kompliziert war und selten frei von Ironie, war in der Chicken Ranch neben Alkohol auch das Fluchen verboten. So war das damals nämlich auch, im bibeltreuen Texas.

Zur SZ-Startseite

Pop und KI
:„Das ist der größte Raubzug in der Geschichte der Musikindustrie“

Wie überführt man einen Silicon-Valley-Giganten des Diebstahls? Und was bedeutet das Urteil gegen Suno für dessen Nutzer? Fragen an den Chefjustiziar der Gema, die die größten KI-Unternehmen derzeit sehr stringent in Bedrängnis bringt.

SZ PlusInterview von Jakob Biazza und Andrian Kreye

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite