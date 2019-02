22. Februar 2019, 20:33 Uhr "Framing" Die Wissenden und die dämmernde Masse

"Herausforderung" statt "Problem", "finanzielle Beteiligung" statt "Zwangsgebühr": Lassen wir uns von Sprachmanövern manipulieren?

Von Gustav Seibt

Man kann den Mond am Nachthimmel mit einer halbierten Aspirintablette vergleichen oder mit einer silbernen Rasierschale, die halb im schwarzen Wasser steckt. Man kann von Bäumen sagen, dass sie vom Wind geschüttelt werden oder dass sie sich langsam wiegen wie gesittete Tänzer auf einer vollen Tanzfläche. Man kann von einem Himbeermund sprechen oder erklären, der Mund gleiche dem dunkelroten Siegel auf einem Brief, in dem nichts steht.

Metaphern!

Die drei auffälligsten der genannten stammen von Arno Schmidt (Aspirintablette), Hilary Mantel ...