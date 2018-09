New York ist der Ort mit der größten Zahl unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften. Der Fotograf Martin Schoeller porträtiert in seiner Kolumne jeden Freitag einen gläubigen Menschen aus dieser Stadt.

Imam Feisal Abdul Rauf, Sufi Islam

Wir wollten im südlichen Manhattan ein Zentrum bauen, das war ein Vorhaben, das dann als Ground-Zero-Moscheenkrise bekannt wurde. Moslems können allerdings überall beten. Es gibt nicht den einen Ort, an dem wir beten müssen. Eine Moschee ist einfach ein Ort, an dem wir gemeinsam beten können. Unser zentraler Text ist der Koran, der als Gottes Wort gilt. Wir sehen den Koran genau so, wie Christen Jesus sehen. Die Person Jesus war Gott, der in Gestalt eines Menschen auf die Erde kam. Gott, der in der Form von Worten auf die Erde kam, ist der Koran. Gott schickte Jesus und Moses aber nicht mit unterschiedlichen Religionen zur Erde. Sie alle kamen, um die Lehre desselben Gottes zu verkünden. Mohammed, Jesus und Moses sind so etwas wie Gebietsleiter. Jesus kam ja nicht, um das Christentum zu predigen, er kam, um die Kinder Israels zu lehren, Gott besser zu erinnern. Er war ein jüdischer Reformprediger. Genauso ist es mit Mohammed. Er kam nicht, um alle zu einer neuen Religion zu bekehren. Er kam, um die Menschen daran zu erinnern, was Gott immer schon gesagt hatte. Wir sind diejenigen, die unterschiedliche Religionen geschaffen haben. Im Christentum, im Judaismus und im Islam glauben wir, dass Gott uns nach seinem Antlitz geschaffen hat. Wir sind Gottes Vertreter auf Erden. Wenn wir uns aber als solche sehen, dann haben wir auch sehr viel mehr Verantwortung. Und deswegen kamen die Propheten, um den einen wahren Glauben zu lehren - wie man Gott verehrt, ihm dient, ihn liebt, und wie man einander liebt.