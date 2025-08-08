Zum Hauptinhalt springen

FilmproduktionenDer Teufel spoilert Prada

Lesezeit: 2 Min.

Der strenge Boyfriend aus Teil eins ist in Teil zwei offenbar abgemeldet: Patrick Brammall und Anne Hathaway bei Dreharbeiten in New York City.
Der strenge Boyfriend aus Teil eins ist in Teil zwei offenbar abgemeldet: Patrick Brammall und Anne Hathaway bei Dreharbeiten in New York City. (Foto: Aeon/GC Images/Getty Images)

In New York wird gerade die Fortsetzung der legendären Fashion-Komödie gedreht, dank Paparazzi ist das ganze Internet mit dabei. Zerstören Fotos von Set und Kostümen das Kino-Erlebnis?

Von Kathleen Hildebrand

Vielleicht fing es mit diesen grellpinken Outfits an und den Rollerblades. Margot Robbie und Ryan Gosling trugen sie im Sommer 2022 auf Paparazzi-Fotos von den Dreharbeiten zu Greta Gerwigs „Barbie“ in Venice Beach, Los Angeles. Die Welt war, als die Neonfarben aufgehört hatten, sie zu blenden, entzückt. Seither werden regelmäßig Fotos von Szenen in die sozialen Medien gespült, die man eigentlich noch gar nicht sehen soll. Denn sie stammen aus Filmen, die noch längst nicht abgedreht sind, die erst viele Monate später in die Kinos kommen.

