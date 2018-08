30. August 2018, 18:49 Uhr Fotografie Weil sie ohne sie nicht leben können

Die Arbeiter am Bahnhof St. Lazare in Paris hat Florence Henri in der Zeit um 1930/35 fotografiert. Der Silbergelatineabzug stammt aus der Stiftung Ann und Jürgen Wilde in der Pinakothek der Moderne.

Die kleine, aber feine Ausstellung "Um uns die Stadt" in der Pinakothek der Moderne

Von Evelyn Vogel

Sehr groß ist die Ausstellung in der Pinakothek der Moderne nicht, nur ein Raum. Und doch ist die Präsentation von Fotografien aus den Zwanziger- bis Vierzigerjahren ein kleiner Augenschmaus, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Zu sehen sind Aufnahmen von Aenne Biermann, Florence Henri, Germaine Krull, Man Ray, Albert Renger-Patzsch und Friedrich Seidenstücker. Sie stammen aus der Sammlung Ann und Jürgen Wilde. Und die kleine, feine Schau zeigt einmal mehr, dass das Haus die große Geste des Sammlerehepaars aus dem Rheinland, ihre Schätze nach München zu geben, durch beständige Präsenz zu würdigen sucht.

Unter dem Titel "Um uns die Stadt" spannt die Ausstellung einen Bogen von Bildern menschenleerer Industriearchitektur im Stil der Neuen Sachlichkeit über Fotos, in denen Stadtarchitektur und ihre Bewohner in einem engen Zusammenhang stehen, bis hin zu Aufnahmen, bei denen der Fokus viel mehr auf den Menschen liegt als auf der Architektur, und deren Autoren als Vertreter des Neuen Sehens gelten.

Vorwiegend um die Struktur der Architektur geht es Renger-Patzsch, dessen kühl dokumentarische Schwarz-Weiß-Fotos wie Vorläufer der Serien von Industriebauten von Bernd und Hilla Becher aus den Sechzigerjahren wirken. Eine andere Art, die Struktur der Stadt zu sehen, hat Man Ray, von dessen Lichtdrucken ebenfalls Beispiele gezeigt werden. Danach schwenkt der Blick der Fotografen auf die Menschen. Eine ganz starke Komposition ist von Aenne Biermann zu sehen. Sie zeigt ein Schaufenster mit einer nackten Puppe, einer Leiter und Spiegelungen und stammt aus dem Jahr 1929. Auch von Florence Henri ist eine Schaufensterspiegelung zu sehen: Aufgenommen in den Dreißigerjahren in Paris wirkt diese Komposition noch zersplitterter und noch vielschichtiger als die von Biermann. Von Menschen Geschaffenes ist vordergründig in diesen Arbeiten, aber die Menschen selbst bleiben noch zurück.

Ganz anders bei Germaine Krull und Friedrich Seidenstücker. Sie konzentrieren sich auf die sozialen Zusammenhänge zwischen der Stadt und ihren Bewohnern. Herausragend die Arbeiten Seidenstückers, dessen Werk nach seinem Tod 1966 in Vergessenheit geriet und erst später wiederentdeckt wurde - als sein Nachlass bei einem Trödler auftauchte und vom Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz gerettet wurde. Der Flaneur unter den Fotografen der Zwanziger- bis Vierzigerjahre richtet den Blick ebenso eindringlich auf eine "Pfützenspringerin" (1925) wie auf einen Gepäckträger am Stettiner Bahnhof (1929), auf eine blinde Straßenverkäuferin mit Kind und Hund, einen Mandarinenhändler und einen Altpapierträger ebenso wie auf einen obdachlosen Heimkehrer, barfuß im Mantel - ein Foto aus dem Jahr 1947. Bei Seidenstücker vor allem geht es um die Stadt als Raum, in dem Menschen sich bewegen, hetzen, eilen, lieben und leben, arbeiten, feiern, huren und saufen, spielen, lachen, schlafen und trauern. Eine Stadt, die von Menschen geprägt ist und die die Menschen prägt, weil sie ohne sie nicht leben können - und in ihr ums Überleben kämpfen müssen.

Um uns die Stadt, Präsentation aus den Beständen der Stiftung Ann und Jürgen Wilde, Pinakothek der Moderne, Barer Str. 40, bis 27. Januar, Di-So 10-18 Uhr, Do bis 20 Uhr