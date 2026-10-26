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FotografieDie ersten Fotobomber

Lesezeit: 2 Min.

Der „Boulevard du Temple“, Frühjahr 1838, fotografiert von Louis Jacques Mandé Daguerre. Wichtig: die beiden Personen links unten.
Der „Boulevard du Temple“, Frühjahr 1838, fotografiert von Louis Jacques Mandé Daguerre. Wichtig: die beiden Personen links unten.
Foto: Imago/Granger/Historical Picture

Ein Schuhputzer und sein Kunde – wo entstand die erste Aufnahme, die Menschen in einer Stadt zeigt? Ein Team um Regisseur Maximilien van Aertryck hat das Geheimnis nun gelüftet.

Von Marc Hoch

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In Frühjahr 1838 begann die Fotografie, die Menschheit zu verzaubern und ihren Sturmlauf anzutreten, der bis heute anhält. Es war der Theatermaler, Dekorateur und Erfinder Louis Jacques Mandé Daguerre, dem es nach beharrlicher Tüftlerarbeit gelungen war, die Bilder einer Camera obscura chemisch zu fixieren. Daguerre ist einer der Ahnherren der Fotografie, und um zu zeigen, wie revolutionär seine Methode war, machte er an jenem Frühlingstag eine Aufnahme aus seinem Atelier, die die Menschen schlechterdings umhaute.

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Literatur
:Küchenboden, später

Die Schriftstellerin Annie Ernaux hat zusammen mit ihrem ehemaligen Partner Marc Marie nach dem Sex die Kleidung auf dem Boden fotografiert. Aus diesem Projekt ist jetzt ein intimes Buch entstanden.

SZ PlusVon Hanna Engelmeier

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