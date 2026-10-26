Ein Schuhputzer und sein Kunde – wo entstand die erste Aufnahme, die Menschen in einer Stadt zeigt? Ein Team um Regisseur Maximilien van Aertryck hat das Geheimnis nun gelüftet.

In Frühjahr 1838 begann die Fotografie, die Menschheit zu verzaubern und ihren Sturmlauf anzutreten, der bis heute anhält. Es war der Theatermaler, Dekorateur und Erfinder Louis Jacques Mandé Daguerre, dem es nach beharrlicher Tüftlerarbeit gelungen war, die Bilder einer Camera obscura chemisch zu fixieren. Daguerre ist einer der Ahnherren der Fotografie, und um zu zeigen, wie revolutionär seine Methode war, machte er an jenem Frühlingstag eine Aufnahme aus seinem Atelier, die die Menschen schlechterdings umhaute.