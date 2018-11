27. November 2018, 18:47 Uhr Fotografie Immer mit der Ruhe

Im Oktober ist Sigrid Neubert gestorben. Zwei Ausstellungen in Ingolstadt und Obereichstätt zeigen die Fotografin als Architektur-Chronistin sowie als Künstlerin, die sich von der Natur faszinieren ließ - und dabei große Ausdauer bewies

Von Sabine Reithmaier

Sigrid Neubert nahm sich viel Zeit. Redete mit den Architekten, bevor sie zu fotografieren begann, ließ sich das Gebäude erklären. "Ich bin mit der Sonne durch den Tag gegangen, um die Verwandlungen eines Gebäudes im Sonnenlicht zu beobachten und auf den Fotos festzuhalten", sagte sie einmal in einem Interview. Die Wirkung steigerte sie durch Kontraste, schwarz und weiß, hell und dunkel. Und oft durch dramatische Wolkenformationen. Im Ingolstädter Lechner-Museum hängen all die Aufnahmen, die Neubert als Architektur-Chronistin der Nachkriegsmoderne berühmt machten. Im Papierhaus in Obereichstätt dagegen ist die andere Seite der Fotografin zu entdecken, einer Künstlerin, die sich von der Natur faszinieren ließ.

Die Eröffnung der vom Berliner Museum für Fotografie übernommenen Werkschau hat Sigrid Neubert noch erlebt, wenige Tage später starb sie, 91 Jahre alt. Die große Retrospektive ist aber nicht nur eine Würdigung ihrer Lebensleistung, sie weist in die Zukunft des Museum. Bislang wurde dort fast ausschließlich der 2016 verstorbene Hausherr gezeigt; Alf Lechner ist im Erdgeschoss auch jetzt mit seinem "Labyrinth" vertreten. Doch künftig möchte Daniel McLaughlin, Sohn Lechners und hauptamtlicher Kurator der Stiftung, das Haus regelmäßig für andere Künstler öffnen, um das Werk seines Vaters in Beziehung zu wichtigen künstlerischen Positionen seit 1960 zu stellen. "Ich will sein Werk in den Kunstdialog einbinden", sagt McLaughlin. Zu Lebzeiten sei das an der Zurückhaltung des Vaters gescheitert.

Im Frühjahr 2019 plant McLaughlin eine Ausstellung mit dem österreichischen Aktionskünstler Hermann Nitsch, im Herbst zieht der Maler Sean Scully ins Museum ein. Beiden stellt der Kurator das ganze Gebäude zur Verfügung, das Lechner-Museum muss ohne Lechner auskommen. Passt Nitsch überhaupt zum Stahlbildhauer Lechner? McLaughlin bejaht die Frage, schließlich wären beide eigenwillige Künstler, die sich nie hatten beirren, geschweige denn vom eigenen Weg abbringen lassen.

Ein Garten für alle Menschen, für jeden Tag und jedes Befinden: Genau so wollte Sigrid Neubert den Nymphenburger Park in ihren Fotografien zeigen. (Foto: )

Der Bezug zu Sigrid Neubert ist auf jeden Fall leichter herstellbar: Zwar hat sie nie ein Werk Lechners fotografiert, doch verband die Familie Lechner eine tiefe Freundschaft mit der Fotografin, die in München sogar eine Weile in unmittelbarer Nachbarschaft lebte. Und: Lechners Skulpturen stehen oft in einem direkten Dialog mit Architektur, reagieren darauf; das verbindet ihn mit der Fotografin.

Neubert, Jahrgang 1927, hatte ihr Fach in München studiert, sich erst auf Werbeaufnahmen beschränkt, bevor sie sich der Architekturfotografie zuwandte. Nicht gerade eine Frauendomäne zu dieser Zeit. Aber die Architekten, darunter Günter Behnisch, Alexander von Branca oder Betz Architekten, arbeiteten gern mit ihr zusammen. Er habe die Schönheit seiner Bauten sogar erst durch die Bilder Neuberts richtig entdeckt, zitiert eine Wandtafel Herbert Groethuysen.

In einer Vitrine liegt Neuberts Linhof Technika V von 1965, mit der sie ihre Aufnahmen machte. Sigrid Neubert hatte es nie eilig. Den silbrigen Vierzylinderturm von BMW am Petuelring beobachtete sie schon während der Bauzeit, hielt die gewagte Konstruktion in allen Einzelheiten fest, fotografierte die einzelnen Stockwerke, die nach oben gezogen und angehängt wurden. Während man durch die Ausstellung schlendert, ist die Aufbruchstimmung, die in den Fünfziger- und Sechzigerjahren in der Architektur herrschte, gut spürbar. Fast vergessen, wie viel Platz es auf den Straßen damals noch gab, wie klein die Autos waren. Und auch nicht so zahlreich. Wie sonst hätte es Neubert gelingen können, das Salvator-Parkhaus in der Münchner Innenstadt so verkehrsfrei zu fotografieren. Vieles wirkt fast zu perfekt in Szene gesetzt, die Fahrstuhltürme am Gebäude der Hypo-Vereinsbank ragen steil in den dunklen Himmel, die Glasfronten der Fenster blitzen. Architektur pur.

Auch in Ingolstadt war Neubert unterwegs, fotografierte Kirchen und das 1966 vollendete Stadttheater. Dass sich die Architekten des polygonalen Sichtbetongebäudes an Stadtmauer und Neuem Schloss orientierten, legen ihre Perspektiven auf verblüffende Weise offen. Andere ihrer Fotos sind nahezu Ikonen. Keine Ahnung, wie oft inzwischen die Erdfunkstelle Raisting mit dem riesigen Parabolspiegel vor der Alpenkette aus ihrer Perspektive nachfotografiert wurde. Neubert hatte Auslandsaufträge, auch nicht selbstverständlich zu jener Zeit. Spektakulär die Staatsdruckerei in Mauretanien, ein futuristisches Ufo, das sie so fotografierte, als stünde es mitten in der Wüste; nicht weit entfernt zelten Beduinen. Oder die österreichische Botschaft in Brasilia. 14 Tage hatte sie Zeit, um dieses plastisch aus Betonteilen modulierte Gebäude zu fotografieren - heute müsste ein Fotograf mit zwei Tagen auskommen.

Die verwitterten Steinmassen der Ġgantija-Tempel auf Gozo, hier die Mittelnische des Nordtempels, fotografierte Sigrid Neubert in den Achtzigerjahren. (Foto: oh)

Neubert fotografierte Bauwerke oft im Zusammenspiel mit der Umgebung. So gesehen war der Schritt, den sie Anfang der Siebzigerjahre tat, bereits gut vorbereitet. Sie wandte sich Naturaufnahmen zu, fotografierte von den Neunzigerjahren an sogar nichts anderes mehr. Jahrelang konzentrierte sie sich nur auf Steine, widmete sich fünf Jahre einem Gebirgsbach.

Von der Perfektion, die sie auf dem Gebiet entwickelte, zeugen die Exponate im Papierhaus. Fabelhaft sind die Aufnahmen des Nymphenburger Schlossparks. Neubert wohnte am südlichen Rand des Parks, hatte viel Zeit für ihre Langzeitbeobachtungen, die in Büchern mündeten. Ihre Langzeitbelichtungen unterstreichen die Silhouetten der Figuren, verwandeln die windbewegten Bäume in tanzende Geister. Besonders auch die Ruinen in karger Landschaft, die sie vier Jahre in Malta und Gozo fotografierte, gebannt von der Kraft der uralten Megalithbauten. Wirklich sehenswert.

Sigrid Neubert: Fotografien. Architektur und Natur, bis zum 10. Februar, Do. bis So. 10 bis 17 Uhr, Lechner-Museum Ingolstadt; Papierhaus im Skulpturenpark der Lechner-Stiftung, nur Sonntag von 14 bis 17 Uhr, Obereichstätt.