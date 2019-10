Allein der Farben wegen möchte man sofort dorthin: an den lila wirkenden Abendstrand von Deauville, zu den von der Ebbe freigelegten Algen bei Étretat, auf denen ein smaragdrot gekleidetes Paar posiert. Und natürlich zu den so typischen cremefarbenen Charolais-Kühen. Es ist ein Urlaubs-Frankreich, das Nicole Strasser in ihrem Bildband "Normandie" porträtiert. Eines ohne Gelbwesten, ohne den Ruß über Rouen, ohne die in den Städten allgegenwärtigen Kampfhunde. Strassers Hunde sind so knuffig wie die Schafe vor den Klippen bei Yport. Man sieht Rassepferde, Frauen beim Harfespielen, den Vater mit Hipsterbart vor der Strandbar in Deauville, die Badende ebendort im leichten Sommerkleid, den Hausherrn des Château de Boucéel, der samt Sohn versonnen aus dem Fenster blickt. Ein Frankreich aus dem Bilderbuch, ein Frankreich der Wohlhabenden, das es in dieser Reinform nie gab, das aber so eben auch existiert. Ein schönes, sommerleichtes Frankreich. Und der Sommer kommt wieder, darf man hoffen.

