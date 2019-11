Es ist schöner Brauch, den Gönnern, Leihgebern und Sponsoren einer Ausstellung zu danken. So ist es auch in der Van-Dyck-Schau in der Alten Pinakothek: Zwei Porträts zeigen dort die beiden Sammler, denen die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ihren beachtlichen Bestand an Werken des flämischen Barockmalers Anthonis van Dyck (1599 - 1641) verdanken: Max II. Emanuel von Bayern (1662 - 1726) und Kurfürst Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg (1658 - 1716). Beide waren Wittelsbacher, beide rangen in den Auseinandersetzungen des damaligen Europas um Macht - und beide sammelten hochrangige Kunst. Auch Anthonis van Dyck.

Für Mirjam Neumeister, Kuratorin der Van-Dyck-Schau und in der Alten Pinakothek für Flämische Malerei zuständig, war die Fülle an Werken van Dycks ein willkommener Anlass, das Konvolut zusammen mit Eva Ortner und Jan Schmidt, beide Restauratoren am Doerner Institut, gründlich zu erforschen und das Werk des berühmten Porträtmalers zu sezieren. Mit positivem, aber auch einem schmerzhaften Ergebnis. Zwei vermeintlich echte van Dycks der Pinakothek stellten sich letztlich als Werkstattarbeit heraus. Die gute Nachricht: Das Porträt von Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg, das vor dem Projekt als Werkstattarbeit galt, kann nun gänzlich van Dyck zugeschrieben werden.

Die Bilder wurden mit Röntgenaufnahmen gründlich untersucht

Der Ansatz war natürlich auch gründlich. "Wir haben die Werke mit kunsthistorischer und restauratorischer Expertise, technologisch und naturwissenschaftlich untersucht", berichtet die Kunsthistorikerin. Im Jahr 2015 begann man mit den Vorarbeiten, 2016 starteten die Untersuchungen. Was würden Röntgenaufnahmen, Analysen der Leinwände oder der Grundierung enthüllen? Und wie könnte man zugleich die Entwicklung van Dycks vom begabten Rubens-Schüler über einen, der Italien bereiste und dort Impulse etwa von Tizian aufnahm, zum berühmtesten Porträtmaler seiner Epoche nachzeichnen? Die Ausstellung löst die Aufgabe, indem sie mehrere Stränge verbindet: Weitgehend chronologisch angeordnet zeichnet sie die Entwicklung van Dycks nach, zeigt auf Tischen an Bildschirmen, was Röntgenaufnahmen offenbarten, präsentiert Serien oder hängt Darstellungen gleicher Szenen nebeneinander. Die Unterschiede sind oft frappierend und gewähren einen Einblick in die Künstlerpersönlichkeit van Dycks.

Man erfährt viel über die Kunstproduktion des 17. Jahrhunderts. Den oft negativ bewertenden Begriff "Werkstatt" will Neumeister differenzieren: "Für uns steht er für vielschichtige, effizient organisierte Arbeitsabläufe von Mitarbeitern, die den Meister bei der künstlerischen Produktion unterstützten. Das Ideal des einsam für sich schaffenden Genius gab es nicht in der damaligen Zeit." Die Werkstatt, betont sie, bedeutete Arbeitsteilung, einen allgemein verbindlichen Stil mit individuellen Momenten, aber auch Erfindung.

Die Praxis, Studienköpfe anzulegen, hat van Dyck aus der Rubens'schen Werkstatt übernommen. Und so sieht man in der Ausstellung, wie Köpfe aus verschiedenen gemalten und gezeichneten Studien in Gemälden wieder auftauchen. Oder man erfährt, dass die Gesichter nachträglich in bereits weitgehend fertig gemalte Bildnisse, in denen lediglich ein weiß grundiertes Oval ausgespart war, eingefügt wurden. "Manche Bilder wurden wohl auf Vorrat gemalt", sagt Neumeister. Getroffen hat es, wie erwähnt, die Alte Pinakothek selbst: Zwei Ganzfigurenporträts stellten sich als Werkstattarbeiten heraus. "Wir legen strenge Maßstäbe an", betont die Kuratorin.

Bildgebende Verfahren wie Röntgenaufnahmen lieferten nicht nur Erkenntnisse über die Zuschreibung, sondern zeigten auch, wie oft van Dyck seine Werke verändert hat. Mal wurden Teile übermalt, mal eine neue Version angefertigt. "Er malte oft zwei oder drei Fassungen eines Bildes", berichtet Neumeister. Die Darstellung des Heiligen Sebastian durchlief mehrere Stadien - mal ist die Beinstellung verändert, mal das Hüfttuch neu geschlungen, mal das Pferd anders gemalt. Auch offenbart sich die Persönlichkeit des Malers - er verzichtet auf sichtbare Darstellung von Gewalt. Kein Pfeil durchbohrt den Märtyrer, kein Blut fließt, nur der Gesichtsausdruck des Sebastian lässt erahnen, was passiert. Es ist eine psychologische Studie.

Dieser subtile Unterschied zu seinem Lehrmeister Rubens offenbart sich auch bei der "Susanna im Bade". "Hier sieht man, wie sich van Dyck von seinem Vorbild Rubens gelöst hat, und ihn in der psychologischen Durchdringung des Geschehens sogar übertrifft", so Neumeister. Van Dycks Ruhm führte ihn letztlich nach England. Die englische Porträtmalerei, auf die die Ausstellung zum Ende hinweist, wäre ohne ihn nicht denkbar. Und die Künstlerbilder van Dycks, ebenfalls in der Ausstellung zu sehen, zeugen von dieser Meisterschaft. "Er vermittelt Status. Zugleich teilen seine Bilder etwas mit über die Persönlichkeit der Dargestellten. Das ist seine große Gabe", so Kuratorin Neumeister.