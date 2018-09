27. September 2018, 20:31 Uhr Folkwang-Museum Essen So wie Jean Genet

Direkt aus dem obskuren Kunstbetrieb: Zwei Video-Kunstwerke von Bouchra Khalili sind im Essener Folkwang-Museum zu sehen.

Von Alexander Menden

Die meisten Aktivisten der Black-Panther-Bewegung kannten Jean Genet allenfalls dem Namen nach, als er im Frühjahr 1970 nach Amerika reiste, um auf einer Vortragsreihe um Solidarität mit den radikalen schwarzen Bürgerrechtlern zu werben. In New York war gerade sein Einakter "Die Neger" aus den Fünfzigerjahren gezeigt worden, und die Bürgerrechtlerin Angela Davis, die ihn eingeladen hatte, hoffte, über den Franzosen das Interesse des weißen Publikums am Schicksal zu Unrecht inhaftierter Aktivisten wecken zu können. Genet sprach nur - sehr bedächtiges ...