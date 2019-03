29. März 2019, 18:56 Uhr Förderung Burda unterstützt Alte Pinakothek

Die Hubert-Burda-Stiftung unterstützt die Forschung zur Italienischen Malerei an der Alten Pinakothek. Von der auf vier Jahre ausgelegten Förderung soll eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle geschaffen werden mit dem Ziel, den Sammlungsbestand der venezianischen Malerei der Renaissance zu erschließen und eine Ausstellung in Venedig vorzubereiten. Die Assistenzkuratorenstelle tritt zum 1. April Annette Kranz an. "Ohne Drittmittel ist die wissenschaftliche Museumsarbeit heute nur noch bedingt zu verwirklichen", sagte Bernhard Maaz, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen.