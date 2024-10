Von Gerhard Matzig

Am Tag der Deutschen Einheit konnten sich die gestressten, entnervten und unter Umständen auch verzweifelten Menschen am möglicherweise dümmsten Flughafen der jüngeren Infrastrukturgeschichte – es ist: nein, nicht der BER, sondern München – einheitsmäßig darauf einigen, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Dieses größere Ganze ist das Irrewerden an erschreckend bröseligen Mobilitätsformen, die eigentlich zum Fundament moderner, also hochmobiler Zivilisationen gehören. Eigentlich.