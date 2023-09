Bewährungsstrafe für Teichtmeister in Kinderpornografie-Prozess

Florian Teichtmeister kommt am Dienstag ins Landesgericht für Strafsachen in Wien.

Der Schauspieler stand in Wien wegen des Besitzes und der Bearbeitung von kinderpornografischem Material vor Gericht. Es war ein "Schauprozess" in mehrerlei Hinsicht.

Von Cathrin Kahlweit

Der Angeklagte betritt den Großen Schwurgerichtssaal in einem dunkelgrauen Anzug mit passender Weste und eisgrauer Krawatte und setzt sich an den Tisch in der Mitte des Raumes. Er verschränkt die Hände wie zum Gebet, schaut auf die Tischplatte, stellt die Beine breit auseinander und zieht zugleich die Hacken hoch - eine Haltung, die Demut und höchste Anspannung zugleich signalisiert.