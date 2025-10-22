Auf den ersten Blick sehen Zeitleisten nüchtern und unspektakulär aus. Aber sobald jemand den Geist des Vermischten, des fait divers und der Rubrik „Aus aller Welt“ in sie hineinfahren lässt, werden sie quicklebendig. Der Varietédirektor schwingt die Peitsche und lässt unter dem Datum, das er aufgeblättert hat, lauter Ereignisse vorbeidefilieren, die an weit auseinanderliegenden Orten gleichzeitig geschehen. Der zwölfjährige Louis Armstrong begrüßt in der Minute nach Mitternacht das neue Jahr 1913 mit einem Revolverschuss. Zuvor hat in Prag Franz Kafka an Felice Bauer über den Mitternachtsschuss geschrieben. Wenig später küssen sich die preußische Kronprinzessin Viktoria Luise und Ernst August von Hannover zum ersten Mal.